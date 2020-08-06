В США произошло неординарное ЧП. Здесь во Флориде, в городе Палм-Бич, трое 15-летних подростков с оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

По данным полиции, подростки спасались бегством от патруля и перелезли через ограду резиденции президента Трампа.

"Они понятия не имели, где находились и куда попали. Этим троим повезло, что ни президента, ни членов его семьи не было в тот момент в доме, потому что агенты секретной службы могли их застрелить. Клуб закрыт на лето", - заявил Огродник.

Примечательно, что местная пресса утверждает, что в рюкзаке у тинэйджеров находился "мини АК-47 с магазином, в котором было 14 патронов".

Ранее "Страна" сообщала, что в США прокуратура расследует возможное мошенничество президента Трампа.