В ходе полицейской реформы в Украине будет модернизирован институт участковых инспекторов, на смену которым придут шерифы - "полицейские общины".

Об этом заявил Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Арсена Авакова, как передает канал "Украина 24".

"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал он.

По словам советника, полицейский общины будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть денежного содержания.

"И тут финансирование в том числе возлагается на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - объяснил Владимир Мартыненко.

На сайте Нацполиции размещена специальная форма заявки на участие в конкурсе на назначение на офицерские должности в объединенных территориальных общинах. На первом этапе участие в конкурсе принимают действующие правоохранители. В заявке нужно указать, в какой именно общине хочет работать соискатель. Затем будут несколько этапов отбора, один из которых - тест на полиграфе, другой – собеседование с руководством общины, которая ищет для себя "шерифа".

После конкурсного отбора кандидаты пройдут трехмесячное обучение, получив навыки тактической подготовки, расследования уголовных происшествий, контраварийного вождения и овладеют азами превентивной работы как со взрослыми, так и с детьми.

Работа полицейским общины предполагает возможность назначения на офицерскую должность, служебные автомобиль и помещение, полную экипировку, планшет для ведения отчетности, заработную плату от 14 000 гривен и социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

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