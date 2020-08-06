Коронавирус: новый антирекорд

Надежды на то, что лето усмирит коронавирус, не оправдываются. Вчера в Украине зафиксирован новый антирекорд по выявлению заболеваемости – 1271 человек. Три месяца назад такую цифру признали бы катастрофической, но сейчас Минздрав лишь разъясняет, что ничего страшного не происходит: много новых случаев – это просто следствие того, что накануне провели гораздо больше тестов, чем обычно.

В принципе, сама рекордная цифра заболевших действительно мало о чем говорит. Из этих данных становится ясно только то, что эпидемия распространяется более быстрыми темпами, чем раньше. Но об этом и так все догадываются, видя, что из всех карантинных мер сохранились только маски, да и то лишь в магазинах и отдельных госучреждениях. Ну, может быть, еще в метро.

А, к примеру, в поездах их обязательного ношения никто не требует – несмотря на то, что вагоны заполняются уже по докарантинным нормам.

Однако, повторимся, даже антирекордное число "1271" ни о чем не говорит, если не объяснить, сколько из них попало в больницу, а сколько ушло домой с симптомами легкой простуды. А потому на эти цифры уже мало кто обращает внимание.

Единственная "говорящая" цифра от Минздрава – 24 умерших за сутки. Если учесть, что, по официальным данным, общее число умерших от коронавируса составляет 1788 человек, а активная фаза эпидемии в Украине – около 4 месяцев, то среднее число умерших в эти четыре месяца приблизительно в полтора раза меньше, чем данные последних суток (15 против 24). И вот это является реальным показателем роста эпидемической опасности в стране. То есть ситуация ухудшается, но не так критично, как это вырисовывается из показателей заболеваемости.

Так что никаких серьезных изменений до сентября ожидать не стоит. Август пройдет так же, как прошел июль. А какой будет "вторая волна", дружно обещаемая на осень, пока никто не представляет.

Военная разведка: Зеленский меняет главу

Пока большинство представителей политического бомонда отдыхает, президент продолжает проводить кадровые перестановки. Вчера со своей должности был уволен начальник Главного управления разведки Василий Бурба, а на его место назначен Кирилл Буданов.

Чем мотивируются кадровые изменения в таких структурах, как наследница советского ГРУ, обычно становится известно не сразу. Вот и на данный момент официально объясняется, что задача Буданова – переформатировать ГУР, чтобы тот работал интенсивнее и современнее. Из чего следует сделать вывод, что при его предшественниках военная разведка работала ни шатко ни валко и устаревшими методами.

Однако в этой кадровой рокировке самое интересное – это фигура нового главы ГУР. Кирилл Буданов – это офицер, на которого год назад пытались совершить покушение и который был замом у командира спецназа ГКР Максима Шаповала, взорванного три года назад.

Кроме того, фамилия Буданова звучала в связи с неудавшимся терактом в Крыму в 2016 году, который, как теперь уже точно известно, пытались организовать украинские военные. Причем, как пишут, принимал в этой истории непосредственное участие лично.

Так что новый глава военной разведки даже слишком знаменит для человека своей профессии.

При этом в апреле 2019 года на самого Буданова было совершено неудачное покушение, которое сразу связали с крымской историей (также как и подрыв Шаповалова).

В этом назначении есть две версии.

Первая - конспирологическая. В то время когда Буданов действовал в Крыму, начальником ГУР был Кондратюк. А сейчас Кондратюк глава СВР. Поэтому данного кадра Кондратюк, как более опытный товарищ, мог продвинуть на руководящую должность в ГУР, чтоб, таким образом, замкнуть на себя контроль над всем разведсообществом Украины.

Вторая версия - политтехнологическая. Назначение Буданова, которого, понятно дело, не любит Россия, должно по задумке Банковой переключить на себя внимание с другого кадровой новости - назначения заместителем Офиса президента Олега Татарова, который будет координировать деятельность правоохранительных органов. Татаров до и во время Майдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Не скрывал своего скептического (мягко говоря) отношения к майдановцам и их действиям. Слухи о его назначении ходили уже давно и вызывали резкую негативную реакцию разного рода "активистов".

И, не исключено, чтоб перебить ее (хотя бы частично) в этот раз и назначили в тот же день на ГУР Буданова.

Из Щорса сделают "темного рыцаря"

От летней спячки вчера очнулся директор Института нацпамяти Антон Дробович, который не светился в информпространстве после того, как 22 июня объявил нападение нацистов на Советский Союз "чужой войной" для украинцев. Вчера наследник Владимира Вятровича сообщил о дальнейших планах декоммунизации и прокомментировал недавнее решение Киеврады об обязательном исполнении гимна школьниками Киева перед уроками.

Точнее, Дробович не прокомментировал эту тему, а ушел от комментария, обещая посоветоваться с психологами, учителями и другими специалистами. Хотя о чем тут советоваться, непонятно: достаточно спросить у тех, кто ходил в советские школы, как дети относились к любой обязаловке – от классных собраний до того же исполнения гимна, и станет ясно, что решение Киеврады – лучший способ воспитать в детях негативное отношение к гимну страны.

Что касается декоммунизации, то первоочередными задачами для ИНП Дробович видит уничтожения советской символики на столичном Мосту Патона и на памятнике Родине-Матери.

Хотя, в принципе, непонятно, почему декоммунизаторы прицепились к Мосту Патона: на нем запрещенной законом символики нет. Там есть лишь позолоченные звезды без серпа и молота – точно такие же, как, к примеру, на флагах США и Китая.

Что касается герба СССР на щите Родины-Матери, то здесь уже возникает даже чисто спортивный интерес: найдутся ли у нынешнего украинского государства научные и технические кадры, способные провернуть операцию по его уничтожению. Не говоря уже о том, что такая операция обойдется не в один миллион гривен.

Более вероятно, что с гербом СССР поступят так, как собираются поступить с памятником советскому герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Щорса собираются превратить в гоголевского "Темного всадника". А советский герб, скорее всего, накроют сверху чем-нибудь вроде сине-желтого флага с трезубцем. На большее декоммунизаторов не хватит.

Каждый третий иностранец в России - украинец

Опубликованная вчера статистика приезда иностранных граждан в Россию стала наглядной иллюстрацией того, что думает значительная часть украинцев о тезисе насчет войны, ведущейся между нашими странами. Как оказалось, из 5,5 млн иностранцев, прибывших в РФ в первом полугодии, почти треть – 1,7 миллиона – составили граждане Украины.

А ведь речь идет о шести месяцах, два из которых Украина провела в состоянии жесткого карантина, когда транспорт не ходил ни внутри страны, ни за рубеж. И в этой статистике лишь минимальную долю составляют те, кто ездил на Донбасс через российскую территорию, – поскольку этот путь с марта перекрыт практически полностью.

Так что 1,7 миллиона – это преимущественно жители "большой Украины", ездившие в Россию либо на работу, либо к родственникам. И на этом фоне выглядят уже анахронизмом запреты времен Порошенко вроде отмены авиасообщения с Россией, поскольку очевидно: поток наших граждан, ездящих в соседнюю страну, этими мерами остановить невозможно. Можно лишь создать дополнительные неудобства.

А в ситуации, когда из-за коронавируса внутри страны катастрофически увеличилась безработица, создавать неудобства тем, кто находит работу за рубежом, – это непозволительная роскошь.

"Шахтер" – в четвертьфинале Лиги Европы

Вчера, впервые с марта, украинский клуб сыграл в футбольных еврокубках. "Шахтер" наконец провел повторный поединок против немецкого "Вольфсбурга", у которого весной выиграл на выезде, а домашний матч в Харькове провести не успел.

Спустя пять месяцев изменилось многое – уже и сам матч состоялся не в Харькове, а в Киеве. Но главное осталось неизменным – фаворит пары.

Киевский матч был для горняков нелегким, но все же немецкие 2:1 позволили сыграть от обороны, чем поставили "Вольфсбург" в затруднительное положение.

Справедливым итогом повторного поединка, скорее всего, была бы ничья, но к концу матча немцы выдохлись и остались в меньшинстве, что позволило "Шахтеру" за несколько минут превратить 0:0 в 3:0. Разгромный счет, конечно, не соответствует ходу поединка, но все равно приятно.

А теперь горнякам опять надо ехать в Германию. Остаток Лиги Европы – четвертьфиналы, полуфиналы и финал – будут сыграны там в течение августа по принципу чемпионатов Европы и мира: один матч на выбывание.

И не исключено, что это последняя возможность насладиться международным футболом в ближайшее время. Хотя схема следующего розыгрыша еврокубков разработана, никто не может уверенно сказать, что Лига чемпионов и Лига Европы сезона-2020/21 вообще состоятся: все боятся второй волны коронавируса.

Поэтому надо пожелать как можно больше удачи "Шахтеру" в ближайших играх. Чем дальше он пройдет, тем больше матчей будут интересны для нашей страны.