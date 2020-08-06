В сети интернет появилось видео свадебной фотосессии, которая проходила 4 августа в Бейруте. Праздничное действо внезапно прерывается ужасным грохотом взрыва в порту.

Ролик опубликовал YouTube-канал Global News.

Журналистам новостей удалось выяснить, что фотосессию снимал свадебный фотограф Махмуд Накиб.

Улыбающаяся невеста в стильном белоснежном наряде позировала перед его камерой на тихой безлюдной улочке, когда раздался очень громкий звук взрыва и пошла ударная волна. В результате самый радостный момент жизни молодой женщины превратился в безумие и кошмар.

На дальнейших кадрах участники свадьбы и фотограф торопливо идут по улице, вмиг покрывшейся дымом, пылью и обломками.

Ранее "Страна" публиковала видео жутковатых оранжевых облаков в небе над пережившим трагедию Бейрутом.

Мы также показывали фото из космоса порта Бейрута до и после мощного взрыва. На них видны гигантские масштабы разрушений.