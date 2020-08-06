Власти США и России достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями. В Вашингтоне надеются на новую встречу с представителями Кремля в ближайшем будущем. Об этом заявил в среду, 5 августа на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна", - сказал глава Госдепа, которого цитирует ТАСС.

Также госсекретарь США заявил, что надеется на присоединение к переговорам властей Китая.

"Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения", - добавил Майкл Помпео.

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