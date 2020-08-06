Госсекретарь США Майк Помпео, в июле фактически давший старт холодной войне между США и Китаем, заявил об ужесточении политики против китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге в среду чиновник сказал, что в США работают над тем, чтобы "не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами". Он добавил, что лично он, а также министерство обороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призвали Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трем другим компаниям на услуги подобного рода.

"Я присоединился с генпрокурору (Уильяму - Ред.) Барру, министру обороны (Марку - Ред.) Эсперу и исполняющему обязанности (министра внутренней безопасности Чеду - Ред.) Вулфу, призывая Федеральную комиссию связи отозвать и аннулировать разрешение China Telecom и трех других китайских коммунистических провайдеров по предоставлению услуг в и из США", - заявил Помпео.

"Мы также хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений", - сказал Помпео, отнеся к подозрительным приложениям TikTok и WeChat. Он считает, что они несут значительную угрозу частной информации граждан.



Кроме того, Помпео анонсировал, что США будут работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи, ведущие в США. Также, по его словам, в Америке будут ограничиваться возможности китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации.

Как писала "Страна", тему запрета китайских приложений, включая TikTok, Помпео поднял еще в июне.

А в начале августа об этом заговорил Дональд Трамп.