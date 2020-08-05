Государственный секретарь США Майк Помпео, недавно жестко раскритиковавший Китай, объявил гигантскую награду за информацию о людях, вмешивающихся в президентскую кампанию в стране. Он пообещал 10 миллионов долларов.

Его слова цитирует агентство РИА Новости.

Помпео открыто сказал, что под вмешивающимися в первую очередь имеются в виду граждане России.

"Если говорить о россиянах или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий", - заявил Помпео во время пресс-конференции.

В мае "Страна" сообщала, что конгресс США обнародовал стенограммы допросов видных участников дела о вмешательстве России в выборы американского президента 2016 года.

Мы также писали, что в июле Лондон обвинил Россию во вмешательстве в британские парламентские выборы.