Странные кислотные облака над Бейрутом. Скриншот из видео

Вскоре после мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа небо над городом окрасилось в кислотно-оранжевый цвет.

Видео облаков неестественных желтого и оранжевого цветов выложил в Twitter редактор издания "Голос Хезболлы" Николас Ноэ.

Журналист написал, что рискует показаться паникером, но похоже, жители Бейрута после взрыва будут подвергаться воздействию опасных химических агентов, возникших в результате взрыва 2750 тонн селитры

Известно, что к условиям хранения аммиачной селитры предъявляются строгие требования. Одно из них - помещение, где находится нитрат аммония, должно быть пожаробезопасным, в нем запрещено устанавливать какие-либо трубы, вытяжки или другие каналы, где могут накапливаться взрывоопасные вещества.

После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак, что грозит опасными осадками.

Ранее "Страна" разбиралась, что взорвалось в ливанской столице и каковы будут экономические и социальные последствия трагедии.

Мы также публиковали фото из космоса порта Бейрута до и после катастрофы. На них видно, что на месте склада со взорвавшейся аммиачной селитрой образовалась гигантская воронка с радиусом около 70 метров, которую затем заполнила морская вода.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.