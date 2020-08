Вскоре после мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа небо над городом окрасилось в кислотно-оранжевый цвет.

Видео облаков неестественных желтого и оранжевого цветов выложил в Twitter редактор издания "Голос Хезболлы" Николас Ноэ.

Журналист написал, что рискует показаться паникером, но похоже, жители Бейрута после взрыва будут подвергаться воздействию опасных химических агентов, возникших в результате взрыва 2750 тонн селитры.

Известно, что к условиям хранения аммиачной селитры предъявляются строгие требования. Одно из них - помещение, где находится нитрат аммония, должно быть пожаробезопасным, в нем запрещено устанавливать какие-либо трубы, вытяжки или другие каналы, где могут накапливаться взрывоопасные вещества.

После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак, что грозит опасными осадками.

At the risk of sounding alarmist, for those in Beirut it sounds as if these coming hours and days will be very dangerous in the city for the exposure to the apparent chemical agents. pic.twitter.com/D67BSTgbpU