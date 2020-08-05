В Телеграме появился новый вид мошенничества. Злоумышленники пишут пользователям с фейкового адресата под названием Saved messages ("Избранное") сообщение и сразу же удаляют его, чтобы контакт закрепился у вверху списка телеграм-каналов.

Об этом сообщает телеграм-канал ТУСОВКА в среду, 5 августа.

Пользуясь идентичным сходством с личной папкой "Избранное" или в английской версии "Saved messages" злоумышленники ловят ваши личные фото, сообщения и документы, которые вы отправляете туда для быстрого доступа.

Фото: t.me/mytusovka

Как сообщала "Страна", в Полтаве сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили "оборотней в погонах" в своем ведомстве. Они требовали $80 000 за влияние на руководство ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских.

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