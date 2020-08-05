В порту ливанской столицы в день мощного взрыва находились два корабля с украинцами в составе экипажей. С одним из них до сих пор нет связи.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Стране" сообщила председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

"В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один - под флагом Сьерра-Леоне, а второй - Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно. Есть информация, что вроде как одно судно вышло из порта Бейрута. Со вторым - "Моро Стар" - пока нет связи. Видимо, после ударной волны есть проблемы с интернетом, а на судне и так связь не всегда хорошая. Сутки непонятно, где они сейчас находятся. Хотелось бы, чтобы они не попали под ударную волну. Вроде говорят, что они должны были уйти, но точной информации нет", - сказала наша собеседница.

Ранее "Страна" анализировала, что взорвалось в Бейруте и каковы последствия трагедии.

Мы также рассказывали о пяти самых мощных искусственных взрывах в истории человечества.