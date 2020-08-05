Ранее в среду, 5 августа, "Страна" рассказывала об автопроисшествии, которое произошло во второй половине дня на Бессарабке в Киеве. В результате аварии скутер курьера пиццерии "Dominos" оказался под колесами двух автомобилей.

Видео ДТП поделились очевидцы на страницах в Facebook.

Так, на кадрах можно увидеть, как белый "Mercedes" сбил курьера ресторана, ехавшего на скутере. Пострадавший в доли секунды успел спрыгнуть со своего транспортного средства, которое через мгновение оказалось зажато уже между двумя легковушками, не поделившими дорогу.

Состояние курьера киевской пиццерии пока неизвестно. Полиция о данном инциденте в центре столицы пока не сообщала.

Напомним, ранее "Страна" публиковала фотографии с места этой аварии.

Также мы рассказывали о том, как на одесской трассе возле Глевахи под Киевом произошла большая авария при участии шести авто.