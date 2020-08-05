Аммиачная селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута 4 августа, перевозилась на судне "Русос" с украинским экипажем. История с конфискацией произошла в 2014 году и драматическим образом затронула судьбы моряков.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказала председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

По словам нашей собеседницы, судно "Русос" загрузилось аммиачной селитрой и вышло из порта Батуми. Портом назначения был Мозамбик. Но совершенно случайно корабль оказался в порту ливанской столицы Бейрут.

"Владелец этого судна - Игорь Гречюшкин. Он приобрел судно в 2012 году, а история началась в 2013 году. Судно было не очень новым, мягко говоря. Его оценочная стоимость была порядка 350 тысяч долларов, а за доставку груза из Батуми в Мозамбик этот судовладелец получил один миллион долларов", - сказала Фабрикант.

В какой-то момент Гречюшкин решил, что судно и экипаж в принципе ему не так нужны. К тому же корабль оказался, как говорят моряки, не мореходным: у него были технические проблемы, в том числе течь. Экипаж понимал, что не дойдет до Мозамбика, поэтому попросил разрешение зайти в порт Бейрута, чтобы провести ремонтные работы.

"Они начали запрашивать судовладельца, не зная, что он не будет помогать. А он должен был выделить средства на ремонт. Это уже был второй экипаж, перед которым были задолженности по зарплате. Судовладелец решил деньгами не делиться и не занимался ремонтом. Судно в таком не мореходном состоянии не могло выйти из порта, а портовые сборы очень большие. И чем больше стояло судно, тем больше рос долг за стоянку", - поделилась деталями отчаянного положения моряков Светлана.

Она добавила, что экипаж корабля был небольшой, состоял из восьми человек. Четверых человек из младшего состава отпустили из Бейрута, а старший командный состав оставили на судне, забрав у людей документы.

"И эти четыре человека пробыли на судне 11 месяцев - с осени 2013 года до 2014 года. Они жили на обездвиженном судне без средств к существованию, без еды и поддержки. Вынужденно они прожили там в очень тяжелых условиях, охраняя это судно и груз. Также получатель груза в Мозамбике отказался искать другое судно, чтобы ехать из Мозамбика в Бейрут забирать этот груз. Видимо, для него это тоже были дополнительные расходы", - сказала Фабрикант.

Ее фонд обращался к международным юристам, подключал все консульские возможности и добился того, что экипажу выдали документы и он вернулся. Власти же порта в Бейруте решили забрать груз на склад в качестве залога за то, что не были выплачены портовые сборы и долги, которые образовались за время стоянки судна.

"И вот этот груз находился на теперь уже печально известном складе. А судно "Русос" простояло все время у берегов порта и затонуло два года назад. Экипаж находится дома... Капитан - гражданин России. Один одессит, к сожалению, умер от инсульта, вернувшись домой после всего пережитого. А еще двое одесситов живи и здоровы, слава Богу. Они после таких сложных ситуаций не очень хотят рассказывать, пытаются все забыть", - отметила собеседница "Страны".

Она заключила: если бы не взрыв, никто бы и не вспомнил об этом грузе и судне. И добавила, что несправедливо обвинять украинских моряков в том, что произошло, как это делают некоторые издания. Ведь люди тоже оказались в этой ситуации жертвами цепи случайностей и нерадивого судовладельца.

Ранее "Страна" рассказывала, что после мощного взрыва в порту Бейрута в соцсетях начали обсуждать украинский след трагедии.

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