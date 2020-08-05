Российский предприниматель, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ситуацию с возможным запретом TikTok в США и его последствиям для всей цифровой индустрии.

Довольно большой пост на эту тему бизнесмен опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, он понимает, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его американские активы не будут проданы американским инвесторам.

Ведь Китай точно так же запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории.

"Почему остальной мир, включая США, должен позволять китайскому приложению бесплатно использовать свои рынки? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам тоже следует открыть для них свой рынок - это было бы справедливо", - заметил основатель "ВКонтакте".

Однако, по его мнению, действия США против TikTok создают опасный прецедент, "который в конечном итоге может убить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от нее осталось)". До эпопеи США и TikTok только автократические страны, такие как Иран, Китай или Россия, заставляли технологические компании продавать части своего бизнеса инвесторам, имеющим тесные связи с их правительствами. Неудивительно, например, что Uber пришлось продать свои российские и китайские филиалы местным игрокам, написал Дуров.

"Я горжусь тем, что, в отличие от Uber, мы в Telegram всегда отклоняли предложения о продаже наших операций в определенных странах. Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram.

В обоих письмах выражалась одна и та же идея: "Telegram скоро заблокируют в нашей стране, поэтому единственный вариант - продать нам локальную часть вашего бизнеса". Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию со средним пальцем 2011 года: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - заявил предприниматель.

Далее он отметил, что дело TikTok узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами.

"На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова. Но теперь, когда Китай начал заменять их в качестве основного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация Трампа), похоже, стали менее восторженными в отношении этих ценностей. Это прискорбно, потому что миллиардам людей на этой планете все еще нравится идея открытого и взаимосвязанного мира", - написал Дуров.

Он добавил, что авторитарные лидеры во всем мире уже используют случай с TikTok как оправдание в своих попытках вырезать для себя кусок глобального интернета.

Дуров спрогнозировал, что вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать национальную безопасность как предлог для раскола международных технологических компаний.

По иронии судьбы, именно американские компании, такие как Facebook или Google, скорее всего, потеряют больше всего от последствий.

Напомним, в начале августа стало известно, что Трамп хочет запретить приложение TikTok в США.

А на днях глава Белого дома назвал крайний срок продажи американцам китайского приложения TikTok.