Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай назначил руководителей военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске. Ими стали сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк и военный Александр Заика соответственно.

Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook.

Так, представляя в Северодонецке Стрюка, Гайдай заявил: "Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город".

По его словам, за несколько лет у городских властей не было налажено сотрудничество ни с одним председателем ОГА.

"Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса", - добавил Гайдай.

Он отметил, что уже проведены переговоры с министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Представляя в Лисичанске главу ВГА, Гайдай подчеркнул, что Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, а сейчас находится на военной службе.

"В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный", - сказал губернатор.

Ожидается, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации. В него войдут налаживание надежного водоснабжения и привлечения инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.

Напомним, недавно Гайдай раскритиковал идею проведения местных выборов 25 октября в прифронтовых населенных пунктах Луганской области.

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