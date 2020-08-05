Беларусь, где вчера началось досрочное голосование на выборах президента, проводит первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Учения начались 4 августа и продлятся до 7 августа.

Во время них отрабатывается посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

В ходе учений воздушные суда не только садятся на трассу, но и готовятся к повторному вылету и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне "Ружаны".

В полетах с аэродромных участков дорог участвуют авиатехника и экипажи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы и 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Прикрытие района полетов от средств воздушного нападения противника проводят истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и зенитными ракетными комплексами "Тор-М2". Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиационной базы прикрывают участки дорог от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Основная цель учения - использование участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог.

За ходом маневров наблюдал начальник Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Вольфович.

Минобороны опубликовало видео, на котором самолеты садятся на дорогу.

Ранее "Страна" писала, что после выборов президента Беларусь начнет крупные учения на границе с Россией.

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