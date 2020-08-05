Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Грабовскую с должности заместителя руководителя Государственного управления делами.

Текст соответствующего указа №309/2020 от 5 августа был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Грабовскую Марию Дмитриевну с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - говорится в документе.

Стоит отметить, что Грабовская была назначена на эту должность 16 января в результате победы на конкурсе на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", объявленных в соответствии с распоряжением руководителя Государственного управления делами 6 сентября 2019 года. Конкурс прошел 25 сентября. Ранее она была директором "Адвокатского бюро Марии Грабовской".

Напомним, что сегодня Зеленский также взялся за кадровые перестановки и в Офисе президента. Так, глава государства назначил известного адвоката и бывшего заместителя начальника Главного следственного управления МВД Олега Татарова заместителем главы ведомства.