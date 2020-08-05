В среду, 5 августа, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближение государственной границе РФ двух самолетов. Это оказались воздушные суда ВВС США. Их перехватил истребитель Су-27.

Видео перехвата опубликовало на своем YouTube-канале Минобороны РФ,

Истребитель Су-27, поднятый в воздух после выявления самолетов США, входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа России. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ допущено не было, сообщили в ведомстве.

С начала лета воздушные разведчики США и стран НАТО зачастили к российским границам. Например, в конце июля российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США.

А десятью днями ранее над Балтикой и Черным морем у российских границ летали самолеты стран НАТО.