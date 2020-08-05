В Киеве водитель избил велосипедиста, который сделал ему замечание. Теперь хулиган может быть приговорен к штрафу или общественным работам.

Об этом в среду, 5 августа, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что 26 июля на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева велосипедист сделал замечание водителю автомобиля по поводу нарушения им правил дорожного движения во время остановки на перекрестке. После этого водитель догнал велосипедиста, повалил его на землю и нанес ему несколько ударов. Избив велосипедиста, мужчина скрылся с места происшествия.

"Правоохранители установили личность нарушителя. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Во время досудебного расследования подозреваемый беспрекословно признал свою вину", - говорится в сообщении.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн) или общественных работ на срок до двухсот часов.

Напомним, подобный инцидент произошел в столице в конце мая. Житель Киева рассказал о том, как водитель черного джипа напал на него с кулаками за то, что парень на велосипеде не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.

Ранее киевские велосипедисты обратилась с открытым письмом к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой улучшить ситуацию с безопасностью на столичных дорогах.