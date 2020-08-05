В среду, 5 августа по ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 38-летнего мужчину. Его подозревают в разбойном нападении на пожилую женщину в Белой Церкви.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина в лифте одного из жилых домов города напал на 75-летнюю женщину. Стеклянной бутылкой он нанес жертве удары по голове и завладел ее кошельком.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины). Санкция последней статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

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