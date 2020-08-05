Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на этот пост Кирилла Буданова.

Об этом гласит информация на сайте президента.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа №308/2020 от 5 августа.

Предыдущим указом, №307/2020, глава государства уволил с этой должности Василия Бурбу.

В Офисе президента объяснили эти кадровые перестановки "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

Кирилл Буданов является офицером Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В российских СМИ он упоминался в деле о предотвращенных в 2016 г в Крыму диверсиях как один из их организаторов.

В украинских СМИ имя Буданова стало широко известно в апреле прошлого года, когда на него была предпринята попытка покушения. Гражданин Киргизии Алексей Ломако пытался закрепить взрывчатку под днищем автомобиля марки Chevrolet, принадлежащего военному. Однако устройство сдетонировало прямо в руках у преступника.

В этом году Голосеевский райсуд Киева признал виновными в попытке покушения на Буданова двух граждан Российской Федерации.