В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции во множестве растут съедобные грибы - как и в других лесистых местностях Украины. Однако употреблять их в пищу опасно для здоровья.

Почему - объяснили в Facebook сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В заповеднике отметили, что грибы-красавцы, которые относятся к съедобным, попадаются даже летом во влажных местах зоны отчуждения.

"Белые, лисички, подберезовики... Казалось бы, все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения. Их загрязнение радионуклидами может зашкаливать, поскольку грибы очень активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжелые металлы и другие бесполезные для человеческого организма вещества", - объяснили в заповеднике.

Белый гриб (боровик)

Солнечные лисички

Подберезовик

Ранее "Страна" писала, что в заповеднике возле ЧАЭС нельзя собирать не только грибы, но также ягоды, овощи и фрукты.

Мы также рассказывали, как в зоне отчуждения опята пробились из-под снега.