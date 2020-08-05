В Чернобыльском заповеднике объяснили украинцам, почему нельзя есть съедобные грибы из зоны отчуждения
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции во множестве растут съедобные грибы - как и в других лесистых местностях Украины. Однако употреблять их в пищу опасно для здоровья.
Почему - объяснили в Facebook сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В заповеднике отметили, что грибы-красавцы, которые относятся к съедобным, попадаются даже летом во влажных местах зоны отчуждения.
"Белые, лисички, подберезовики... Казалось бы, все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения. Их загрязнение радионуклидами может зашкаливать, поскольку грибы очень активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжелые металлы и другие бесполезные для человеческого организма вещества", - объяснили в заповеднике.
Белый гриб (боровик)
Солнечные лисички
Подберезовик
Ранее "Страна" писала, что в заповеднике возле ЧАЭС нельзя собирать не только грибы, но также ягоды, овощи и фрукты.
Мы также рассказывали, как в зоне отчуждения опята пробились из-под снега.