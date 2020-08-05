На иранском базаре в городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах возник крупный пожар. Небо на месте происшествия затянуло черным дымом.

Об этом в среду, 5 августа, информирует издание The National.

Сообщается, что на данный момент службы гражданской обороны пытаются взять под контроль пожар в городе Аджман, который возник на одном из крупнейших рынков в стране. Площадь возгорания пока неизвестна, данные о пострадавших уточняются.

Видео: YouTube/ buzz around the world

Напомним, недавно пожар возник и на Дарницком рынке в Киеве. В результате происшествия погибла продавец овощей.

Еще одно возгорание возникло в Киеве на рынке, расположенном на улице Салютной. По информации свидетелей, горел МАФ по продаже сигарет.