Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 августа, назначил известного адвоката и бывшего заместителя начальника Главного следственного управления МВД Олега Татарова заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

37-летний Олег Татаров - управляющий партнер АО "Татаров Фаринник Головко", доктор юридических наук.

В Офисе президента Татаров будет заниматься координацией деятельности правоохранительных органов. При этом другой заместитель главы ОП Андрей Смирнов сосредоточится на вопросах судебной реформы.

"Правоохранительные органы и суды это два очень больших и очень разных направления. Поэтому их сейчас разделят между двумя заместителями, каждый из которых является профессионалом в своей сфере", - приводит слова источника в Офисе президента телеграм-канал "Политика Страны".

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказал Олег Татаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Олег Татаров до Майдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После Майдана уволился и начал адвокатскую деятельность. Закончил Лондонский университет и получил европейскую лицензию адвоката, представлял интересы клиентов в том числе и в европейских судах.

"Можно сказать, что это одно из немногих назначений последнего времени, когда во власть действительно пришёл профессиональный человек. И, судя по всему, назначение Олега Татарова окажет весьма существенное влияние на ситуацию в правоохранительных органах", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко.

В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

Напомним, Зеленский назначил бывшего главу МИД Пристайко послом Украины в Великобритании.

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