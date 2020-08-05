Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размеров стипендий и ежегодной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Об этом в среду, 5 августа, информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно закону № 785-ІХ "О внесении изменений в статью 8 закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по усилению социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц", увеличен размер стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Кроме того, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, а также ученики, студенты (курсанты), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, могут получить социальную стипендию, должностной оклад во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер этих выплат составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, законопроект об увеличении социальных выплат был принят Верховной Радой 14 июля.

Ранее мы писали, что с 1 июля в соответствии со статьей 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" увеличился размер прожиточного минимума - до 2118 гривен. Соответственно, вырос и размер социальной помощи, привязанной к этому показателю.