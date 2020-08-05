Вечером во вторник, 4 августа, в Сочи два медведя загрызли 11-летнего мальчика, который подошел к их вольеру.

Об этом со ссылкой на данные на Следственный комитет России по Кубани пишет РИА Новости.

Инцидент случился в поселке Дагомыс. Там мальчик находился на земельном участке, где местная фирма установила вольер с двумя дикими медведями.

11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру. После этого медведи напали на него. Один из них, предположительно, затащил ребенка внутрь вольера. В итоге мальчика загрызли насмерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Также сообщается, что медведей застрелили.

Напомним, мы писали о том, как в Томске домашние собаки загрызли спящего в кроватке младенца.

Также "Страна" сообщала об инциденте, который произошел в США: там лев насмерть загрыз 22-летнюю смотрительницу зоопарка.