В рамках следствия по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) были проведены анализы его тела и волос. В них не нашли следов употребления наркотических веществ.

Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка".

Следствие установило, что в организме музыканта нет признаков приема наркотиков не только перед смертью, но и в течение последних лет жизни. Эти выводы ставят под сомнение версию вдовы погибшего Марины Кохал, которая утверждала, что ее муж скончался от передозировки.

Как писала "Страна", на днях выяснилось, что Энди Картрайт незадолго до смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

Мы также приводили версию защиты Кохал о причине смерти рэпера. Адвокат женщины заявила, что он мог скончаться от остановки сердца.