Власти штата Квинсленд в Австралии объявили лежащие к югу регионы очагом коронавирусной эпидемии и закрыли границу с ними.

Об этом в среду, 5 августа, информирует РИА Новости.

Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук, которая ранее закрыла границу своего северо-восточного штата для жителей Виктории, заявила, что путешественникам из Нового Южного Уэльса также будет отказано во въезде.

"Мы увидели, что дела (с коронавирусной инфекцией) в Виктории не становится лучше, и мы не собираемся ждать, когда ситуация улучшится в Новом Южном Уэльсе. Мы должны действовать", - заявила Палащук.

Стоит отметить, что после двух месяцев отсутствия случаев передачи инфекции внутри Квинсленда у двоих туристов, недавно вернувшихся в штат из Мельбурна, подтвердилась коронавирусная болезнь. Кроме того, было зарегистрировано как минимум три случая местной передачи коронавируса за последнее время.

В среду власти Квинсленда сообщили об одном новом и 11 активных случаях заболевания Covid-19.

Тем временем власти Виктории готовятся к закрытию целого ряда предприятий, от парикмахерских до мебельных магазинов, а также к ограничению строительной деятельности, работы мясных заводов и складов.

Ранее мы писали об ухудшении эпидемиологической ситуации в Австралии.

Напомним, 6 июля в Австралии из-за вспышки коронавируса власти приняли решение временно закрыть границу между наиболее густонаселенными штатами страны - Новым Южным Уэльсом и Викторией. К подобному ограничению прибегли впервые за последние 100 лет.