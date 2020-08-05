Российская государственная корпорация Роскосмос и израильская компания ImageSat опубликовали в соцсетях снимки из космоса порта Бейрута. На них запечатлен район порта до и после страшного взрыва 4 августа.

Роскосмос обнародовал во "Контакте" снимки с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Первый сделан порт ливанской столицы 4 ноября 2019 года, а второй после катастрофы - 5 августа 2020 года. На второй фотографии видно, что на месте взрыва образовалась громадная воронка, которая заполнилась водой.

Израильская фирма ImageSat, занимающаяся поставками снимков Земли из космоса высокого разрешения, обнародовала свои снимки в Twitter. На снимках обозначены радиус воронки (о составляет 70 метров) и радиус круга прямого поражения от взрыва - 2 километра.





Ранее "Страна" разбиралась, что взорвалось в Бейруте и каковы последствия трагедии.

Мы также сообщали, что после взрыва под домашний арест заключили всю администрацию порта.