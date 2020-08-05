В четверг, 5 августа, погода в Украине будет сухой и жаркой. Столбики термометров в среднем покажут +32 градуса.

Об этом гласит информация на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на западе и севере Украины ночью столбики термометров опустятся до +13...+17 градусов, днем воздух прогреется до +27...+32.

В восточных регионах ночью ожидается +15...+18 градусов, днем потеплеет до +31...+35.

На юге Украины также будет жарко - ночью +16...+21, а днем столбики термометров покажут +29...+35.

В центральной части страны и Киеве ночью ожидается +16...+18, днем температура поднимется до +29...+34.

Напомним, сегодня в Украину вернулась жара. Синоптики обещали сухую и солнечную погоду на всей территории страны.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в четверг в Украине продолжит господствовать антициклон, поэтому утром почти во всех регионах ожидается сухая, солнечная и жаркая погода.