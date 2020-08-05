На проспекте Победы в Киеве произошел прорыв на трубопроводе. В результате из земли забил мощный фонтан воды высотой не менее пяти метров.

Видеозапись с регистратора автомобиля, на который попал гейзер, опубликована в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Авария произошла неподалеку от путепровода, который сейчас ремонтируют на Воздухофлотском проспекте. На записи видно, как некоторые киевляне фотографируют внезапно образовавшуюся новую "достопримечательность".

Ранее "Страна" рассказывала о похожем случае в Харькове, где из-под земли забил фонтан до 6-го этажа. В результате восемь микрорайонов остались без воды.

Также мы сообщали, что в столице ограничили движение по мосту Патона из-за фонтана воды, бьющего на тротуаре.