Физические лица-предприниматели в Украине больше не должны будут вести обязательную книгу учета доходов. Соответствующий закон 5 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, закон № 786-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" Верховная Рада приняла еще 14 июля.

Документ предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

Отменяется обязательная книга учета доходов для ФЛП. Физлицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. ФЛП на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Также отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Кроме того, изменения касаются Налогового кодекса. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и компенсациях.

Напомним, в июне в Украине количество новых зарегистрированных предприятий ФОП превысило докарантинные показатели.

Также мы писали, что в Украине две недели не будут регистрировать ФОПы и общественные организации.