На фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений, авиакомпании Тайваня предложили путешественникам новый формат путешествий - однодневный рейс "в никуда". Самолет, пролетая над соседними странами и Тайванем, не совершает посадку и возвращается обратно в аэропорт. Билеты на это "направление" были достаточно быстро распроданы.

Об этом в среду, 5 августа, информирует Международное радио Тайваня.

Так, авиакомпания StarLux Airlines рассказала, что все 188 мест на самолете, которым будет управлять председатель правления авиакомпании Чжан Го-вэй, были распроданы за пять минут после поступления рейса в продажу во вторник. Самолет вылетит 7 августа, пролетит над восточным побережьем Тайваня, затем полетит в сторону Филиппин и вернется обратно тем же маршрутом. Пассажирам предложат блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен.

Цена на тур, который будет продолжаться с 11 часов утра до 2 часов дня, составит 4688 новых тайваньских долларов (4420 грн по курсу) за место в эконом-классе. Билет в бизнес-классе идет в комплекте с двухдневным отдыхом в отеле Westin Tashee Resort и стоит 20 888 новых тайваньских долларов на двоих (19 689 грн по курсу).

В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить подобный тур в будущем.

Авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню отца, который отмечается на Тайване 8 августа. Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня.

Авиакомпания China Airlines предлагает специальные детские рейсы для детей в возрасте 6-10 лет и их родителей. Детям дадут возможность побывать в роли борт-проводников. Билеты на два рейса - 8 и 15 августа - были распроданы за шесть минут.

Напомним, недавно в связи с тем, что Евросоюз продлил действие ограничительных мер, касающихся пересечения границы Шенгенской зоны, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обновила программу полетов до конца августа.