Муэдзин Осман Аслан - исламский служитель, возглашающий с минарета часы молитвы, умер в соборе Святой Софии вскоре после того, как ее из музея превратили в мечеть. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

По сообщению сайта Orthodox Times, это произошло 2 августа.

"Он скончался через несколько дней после того, как в соборе Святой Софии после многих десятилетий впервые прозвучала мусульманская молитва. Этот муэдзин был волонтером в Святой Софии и призывал людей с минаретов молиться в храме", - пишет сайт.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что значит для Турции и мира превращение Святой Софии в мечеть.

Мы приводили реакцию на это событие Русской православной церкви, воспринявшей перемену как пощечину христианству.