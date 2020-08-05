В пгт Малая Даниловка Харьковской области в среду, 5 августа, мужчина ограбил дом, в котором находилась няня и двухмесячный ребенок.

Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям в среду около 14:30. Оказалось, что неизвестный вошел в частный дом, где на тот момент были только няня и двухмесячный ребенок. Угрожая ножом, он достал из сейфа 5 млн грн, $60 тыс. и 35 тыс. евро из сейфа дома и забрал у женщины кошелек.

По информации правоохранителей, ни ребенок, ни няня не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Информация о происшествии внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Киеве средь бела дня мужчина с пистолетом ограбил отделение почты на 5 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Днепропетровской области трое иностранцев напали на семью пенсионеров и ограбили их дом.