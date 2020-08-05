В центре Киева курьер одной из столичных пиццерий попал под колеса сразу двух легковых автомобилей. Пострадавший госпитализирован.

Об этом в среду, 5 августа, передает корреспондент "Страны" с места событий.

По нашей информации, во второй половине дня курьер выехал на скутере с заказом из ресторана, расположенного на бульваре Шевченко. Два легковых автомобиля не разминулись и сбили доставщика пиццы. Пострадавший курьер был госпитализирован.

В результате аварии в районе Бессарабской площади образовалась большая пробка. На месте происшествия также присутствуют члены волонтерской организации "Мотохелп". Несколько экипажей патрульной полиции оформляют ДТП, информация о виновниках будет выясняться в рамках уголовного производства.

Напомним, недавно на одесской трассе возле Глевахи под Киевом произошла большая авария при участии шести авто.

Ранее мы писали, что под Запорожьем в результате ДТП погибли четыре человека.