ЦИК разработала правила проведения местных выборов во время пандемии. Фото: Facebook/ Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Местные выборы в Украине, которые Рада назначила на 25 октября, будут проходить в условиях пандемии коронавируса. Поэтому избирателям рекомендуют не брать с собой детей, а также иметь при себе личные ручки.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, ЦИК направила Кабмину ряд предложений, как проводить местные выборы в условиях пандемии коронавируса. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями, Избирательным комиссиям рекомендуется:

  • проводить температурный скрининг;
  • обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
  • не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;
  • использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;
  • обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
  • нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
  • у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;
  • обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
  • предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям ЦИК рекомендует придерживаться таких правил: 

  • соблюдать правила безопасности и другие рекомендации, установленные для участников выборов;
  • минимизировать время пребывания в помещении;
  • воздержаться от посещения помещений с детьми;
  • после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
  • обеспечить наличие личной ручки.

Напомним, "Страна" писала о том, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.

Также мы сообщали, что накануне местных выборов в ЦИК Украины зарегистрировали случай коронавируса.

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