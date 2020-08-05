Местные выборы в Украине, которые Рада назначила на 25 октября, будут проходить в условиях пандемии коронавируса. Поэтому избирателям рекомендуют не брать с собой детей, а также иметь при себе личные ручки.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, ЦИК направила Кабмину ряд предложений, как проводить местные выборы в условиях пандемии коронавируса. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями, Избирательным комиссиям рекомендуется:

проводить температурный скрининг;

обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;

не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;

использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;

обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;

нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;

у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;

обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;

предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям ЦИК рекомендует придерживаться таких правил:

соблюдать правила безопасности и другие рекомендации, установленные для участников выборов;

минимизировать время пребывания в помещении;

воздержаться от посещения помещений с детьми;

после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;

обеспечить наличие личной ручки.

Напомним, "Страна" писала о том, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.

Также мы сообщали, что накануне местных выборов в ЦИК Украины зарегистрировали случай коронавируса.