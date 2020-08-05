Приходить со своей ручкой и без детей. ЦИК разработала рекомендации для проведения местных выборов
Местные выборы в Украине, которые Рада назначила на 25 октября, будут проходить в условиях пандемии коронавируса. Поэтому избирателям рекомендуют не брать с собой детей, а также иметь при себе личные ручки.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Так, ЦИК направила Кабмину ряд предложений, как проводить местные выборы в условиях пандемии коронавируса. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями, Избирательным комиссиям рекомендуется:
- проводить температурный скрининг;
- обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
- не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов;
- использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;
- обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
- нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
- у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;
- обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
- предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.
Избирателям ЦИК рекомендует придерживаться таких правил:
- соблюдать правила безопасности и другие рекомендации, установленные для участников выборов;
- минимизировать время пребывания в помещении;
- воздержаться от посещения помещений с детьми;
- после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
- обеспечить наличие личной ручки.
Напомним, "Страна" писала о том, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.
Также мы сообщали, что накануне местных выборов в ЦИК Украины зарегистрировали случай коронавируса.