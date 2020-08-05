На 11 пляжах столицы можно отдыхать, но не купаться. Фото: "Страна"

По данным исследования Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, на 11 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку. Теперь там можно только отдыхать, но не купаться.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице на своей странице в Facebook, в среду, 5 августа.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 3 августа, не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Кишечную палочку выявили на следующих пляжах столицы:

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Молодежный",
  • "Предмостная Слободка",
  • "Радуга",
  • "Тельбин",
  • "Центральный",
  • "Водоворот",
  • "Вербный".

По данным Госпотребслужбы, для улучшения показателей качества воды этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания.

Кроме того, на пляже "Галерный" зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) и запах. На пляжах "Радуга", "Галерный" и "Вербный" не соответствует нормам водородный показатель. На пляже "Радуга" выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

На 11 пляжах Киева выявили кишечную палочку. Скриншот: Facebook/ Госпотребслужба

Напомним, по данным КГГА, на всех столичных пляжах вывешены желтые флаги, которые говорят о том, что купаться не рекомендуется. Специалисты будут делать дополнительные исследования воды.

Ранее в Минздраве рассказали, на каких пляжах в этом году категорически нельзя купаться из-за качества воды и возможных инфекций.

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