По данным исследования Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, на 11 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку. Теперь там можно только отдыхать, но не купаться.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице на своей странице в Facebook, в среду, 5 августа.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 3 августа, не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Кишечную палочку выявили на следующих пляжах столицы:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предмостная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Водоворот",

"Вербный".

По данным Госпотребслужбы, для улучшения показателей качества воды этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания.

Кроме того, на пляже "Галерный" зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) и запах. На пляжах "Радуга", "Галерный" и "Вербный" не соответствует нормам водородный показатель. На пляже "Радуга" выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

Напомним, по данным КГГА, на всех столичных пляжах вывешены желтые флаги, которые говорят о том, что купаться не рекомендуется. Специалисты будут делать дополнительные исследования воды.

Ранее в Минздраве рассказали, на каких пляжах в этом году категорически нельзя купаться из-за качества воды и возможных инфекций.