Бывший президент Грузии, а с мая - глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с международных радаров. Тогда как сам он находится на всех них.

Как сообщает РИА Новости, это заявление политик сделал во время интервью грузинской телекомпании "ТВ Пирвели".

Как уверен Саакашвили, он легко может занять самые высокие посты в любой стране Европы.



"Я могу быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны. Можете изучить украинскую прессу и убедиться в этом", – сказал он.



Впрочем, затем он добавил, что обсуждать нужно не это, а то, что "Грузия как страна исчезнет". По его словам, основатель правящей у него на родине партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили хотел, чтобы имя Саакашвили исчезло с мировых радаров. Но получилось наоборот.



"Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. В отличие от провинциальных политиков, для меня моя страна стоит выше, чем моя личность. Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен", – заявил политик.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации своего преемника Георгия Маргвелашвили. На родине против уехавшего политика возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.



Саакашвили обосновался в Украине, где был губернатором Одесской области, а сейчас заведует реформами. В новой должности он делает сомнительные с точки зрения пользы для страны заявления. Например, недавно предложил сократить количество и так перегруженных судов в Украине почти в четыре раза.

Как рассказывала "Страна", в начале лета Саакашвили послал всех к черту, когда у него поинтересовались результатами работы Нацсовета реформ.