В Украине правоохранители задержали гражданина Беларуси, который находился в розыске Интерпола за совращение несовершеннолетних и изготовление порнографии с их участием.

Об этом в среду, 5 апреля, информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины совместно с работниками УБПТЛ ГУНП в Одесской области задержали гражданина Республики Беларусь Затовку Александра Евгеньевича, 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос на задержание злоумышленника получил Департамент международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.

У себя на родине задержанные подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратные действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Лицо задержано в соответствии со ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершенные правонарушения", - добавили в Нацполиции.

Напомним, недавно в Сумской области в результате спецоперации был задержан известный фотограф, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки.

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