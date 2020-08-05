В Бейруте, где 4 августа в порту взорвалась селитра, введен режим чрезвычайного положения. Он продлится две недели.

Об этом со ссылкой на министра информации страны Маналя Абделя Самада пишет "Интерфакс".

Правительство Ливана приняло соответствующее решение в среду, 5 августа.

"Мы согласились с заявлением Высшего совета обороны, особенно в том, что касается объявления Бейрута городом, подвергшимся бедствию", - сказал министр информации страны Маналь Абдель Самад.

Предложение о введении режима ЧП поступило от президента страны Мишеля Ауна, под председательством которого ранее состоялось заседание Высшего совета обороны.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища.

Также мы писали о том, что взрыв в Бейруте оставил без жилья 300 тысяч людей, ущерб может составить до $5 миллиардов. А погибли в результате инцидента более 100 человек.

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