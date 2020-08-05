Полковник уголовного розыска Нацполиции в Полтавской области Виталий Шиян, который недавно был взят в заложники террористом Романом Скрипником, уходит на пенсию.

Об этом в среду, 4 августа, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции региона Иван Выгивский, передает УНИАН.

"Он уходит на пенсию", - сказал Выгивский. По его словам, сегодня на совещании в главке руководство полиции области поблагодарило Шияна за работу.

Сам Шиян заявил, что отслужил в полиции 25 лет и уходит на пенсию по выслуге лет. Он также заверил, что его отставка не связана с критикой его работы в правоохранительных органах.

"Я считаю, что во время спецоперации с "полтавским террористом" я был прав. Я обменялся с подчиненным...", - отметил правоохранитель.

Напомним, в четверг, 23 июля, бывшего АТОшника Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Террорист взял в заложники полицейского, однако позже на своего подчиненного обменялся начальник управления уголовного розыска ГУНП Полтавской области Виталий Шиян и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. После 16:00 полиция сообщила, что Скрипник освободил Шияна, бросил машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке.

В результате операции правоохранителей, Скрыпник был застрелен в лесах Полтавской области.

Примечательно, что громкий инцидент с "полтавским террористом" был не единственным в его карьере. Так, 20 февраля этого года в госпитале в Новых Санжарах власти пытались разместить граждан Украины, эвакуированных из китайского эпицентра коронавриусной эпидемии - Уханя. Однако эту затею местные жители встретили с агрессией. Тогда несколько правоохранителей получили ранения, в том числе и Шиян, в лицо которого неизвестный бросил камень.