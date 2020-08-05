В среду, 5 августа, экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что в селе Солоница Полтавской области экс-участник АТО взял в заложники свою жену и тещу.

Об этом бывший депутат написал в Facebook.

"В селе Солоница под моими родными Лубнами на Полтавщине участник АТО Роман Тарасенко допился до того, что смастерил из заряда к гранатомету взрывное устройство и взял в заложники собственных женщину и тещу", - написал Мосийчук.

По его информации, по тревоге была поднята местная полиция. В село прибыло до 20 авто и после длительных переговоров задержали пьяного террориста. Взрывчатку обезвредили.

"Луцкий синдром", - прокомментировал ситуацию экс-нардеп.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как террорист захватил заложников в автобусе в Луцке и как их освободили.

После этого уже произошло еще несколько инцидентов с захватом заложников. Так, полтавский террорист Скрипник удерживал полицейского, правда, потом он его отпустил, а самого его убил снайпер при задержании.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве террорист в бизнес-центре "Леонардо" удерживал в заложниках начальника отделения банка.