Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца террориста Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Universal Bank" в столичном БЦ "Леонардо".

Об этом сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Киева Александр Жыла.

Жыла также добавил, что Каримову назначат психиатрическую экспертизу. "Во время заседания подозреваемый вел себя спокойно. Требовал присутствие журналистов в заседании, но судья отказал в удовлетворении этого требования",- добавил прокурор.

Напомним, сегодня в столичном бизнес-центре "Леонардо" гражданин Узбекистана захватил заложников. Он зашел в помещение и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

На месте происшествия несколько часов работали Нацгвардия и полиция, после чего злоумышленника задержали. Заложницу освободили, взрыва не произошло.

4 августа Керимову сообщили о подозрении в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 258 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Стоит отметить, что суд должен был избрать меру пресечения Керимову еще 4 августа, однако заседание было перенесено ввиду того, что обвиняемому непонятен текст подозрения.