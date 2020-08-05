На Кабмин 5 августа вынесли весьма обширную повестку. Но из нескольких десятков документов особенно интересным оказался новый порядок транспортировки анатомических материалов, попросту говоря - органов на пересадку.

Закон о трансплантологии парламент утвердил, но на полную силу он пока так и не заработал. Одна из причин - отсутствие нужной нормативки. Новый проект Кабмина - как раз из этого списка. Поэтому его принятие позволит разблокировать трансплантологию в Украине.

Но не только это. В постановлении есть пункт о том, что органы можно вывозить за границу. То есть страхи, что украинцев "хотят пустить на органы для богатых иностранцев" могут оказаться не такими уж и преувеличенными.

Впрочем, для правительства этот документ оказался рядовым. За него проголосовали единогласно и без обсуждений.

Более важными для Кабмина стали другие темы. В частности, по бунту местных властей против карантинных ограничений.

Напомним: против жесткого карантина уже выступили мэры нескольких городов Западной Украины. На неповиновение Киеву намекнул также мэр "оранжевого" Львова Андрей Садовый.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все дело в отсутствии "нормального диалога", как с местными властями, так и с рядовыми гражданами - в частности, со стороны Минздрава. "Нормально нужно говорить с людьми", - сказал Шмыгаль. Он также поручил подготовить селекторное заседание с мэрами городов, на котором им будут популярно объяснять, почему важно продолжать карантин.

Поддержать регионы, в том числе материально, Кабмин пообещал "потом", когда начнется реализация новой стратегии регионального развития, которую на сегодняшнем заседании утвердило правительство.

Кабмин попытался разрулить и другие проблемные темы, в частности, в энергетике. Было принято постановление, которое кардинально меняет схему по ПСО для населения. Теперь "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут продавать меньше дешевой электроэнергии людям и станут зарабатывать на рынке двухсторонних договоров (где закупается бизнес). Это должно улучшить финансовое состояние энергокомпаний, которым уже вскоре нечем будет платить зарплаты, а также решить вопрос профицита электроэнергии и завышенных цен для предприятий.

"Страна" разбиралась, за что проголосовал Кабмин 5 августа.

Фабрика органов

Кабмин утвердил порядок транспортировки анатомических материалов в пределах Украины, а также их вывоза и ввоза.

Новое постановление — это нормативка к закону о трансплантологии, который пока полноценно так и не заработал.

В нем прописано, что транспортировкой органов будут заниматься специальные компании, имеющие лицензию на трансплантологию либо на перевозку биоматериалов от Минздава. Транспортировать органы будут в стерильных емкостях, помещенных в термоизолированные контейнеры.

Из-за границы биоматерил можно ввозить для научно-исследовательских или учебных целей в таре, обеспечивающей их пригодность. Таможенный контроль такого "груза" будет осуществляться по общим правилам.

По Украине транспортировка органов будет проводиться после того, как определят совместимость органа и рецепиента - то есть адресно. Груз должны сопровождать медработники или бюро судебно-медицинской экспертизы. Оплату транспортировки будет производить медучреждение, в котором планируется трансплантация. Также разрешено принимать плату от пациентов.

Но главное - разрешен также вывоз анатомических материалов за пределы страны. Что актуализирует страхи украинцев, что их хотят "пустить на органы для богатых иностранцев". С учетом обнищания населения эти опасения не так уж и беспочвенны. Желающие продать почку или часть печени в нашей стране есть и сейчас, но не было механизма легального вывоза органов. Что и решило постановление Кабмина.

Впрочем, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что принятие этого постановления разблокирует трансплантологию в Украине и позволит делать пересадки органов в наших больницах, а не отправлять пациентов за границу.

План для регионов

Кабмин утвердил новую Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Напомним: прежняя, рассчитанная на 2014-2020 годы, истекает в этом году. Формально она базировалась на финансовой поддержке слаборазвитых регионов. Но, как указано в новой стратегии, де-факто депрессивные регионы конкретной помощи практически не получали. Финансирование направлялось в основном на строительство капитальных объектов государственной или коммунальной формы собственности. Также при строительстве нередко нарушались градостроительные нормы.

По сути, вся программа регионального развития в последние годы заключалась в том, чтобы поделить деньги из одноименного Фонда, а это примерно 7 млрд гривен в год. Проводится конкурс проектов и при софинансировании местных властей в регионах строились бассейны, спорткомплексы, объекты социальной сферы и др.

Но при последнем секвестре бюджета весной этого года Фонд регионального развития существенно порезали (из 7,5 млрд оставили 4,9 млрд).

Новая программа предлагает сделать ставку на несколько типов территорий - горные районы Карпат, побережье Азовского и Черного морей, природно-заповедные территории, сельские "проблемные" населенные пункты, городские агломерации, моно-города (скажем, шахтерские), приграничные территории, в том числе, по линии разграничения, а также неподконтрольную часть Донбасса.

Для каждой группы населенных пунктов будет свой план. Скажем, для горных и приморских территорий - развитие транспортной инфраструктуры и туризма, для сельских (Полесье, отдельные села Харьковской, Луганской, Черниговской областей) — развитие малого и среднего бизнеса и диверсификация аграрного производства. Для городских агломераций планируется разработка соответствующих законов, регулирующих их деятельность, для приграничных территорий (на границе с РФ) будут развивать центры админуслуг и улучшат водоснабжение. По неподконтрольным территориям планируется сделать ставку на их реинтеграцию.

Объекты, на которые будут выделять деньги, станут отбирать таким образом, чтобы они не только улучшали социальную инфраструктуру, но и создавали новые рабочие места и способствовали экономическому развитию городов и сел.

Впрочем, пока это всего лишь красивые "картинки". Конкретных планов нет, их только планируется разработать. Также неясно, где на все это взять деньги. Для этого придется реформировать Фонд регионального развития. В Министерстве территорий и общин заявили, что уже подготовили законопроект на эту тему. Подробности пока неизвестны. Заявлено лишь, что в Фонд придется сбрасываться также местным властям и инвесторам.

Впрочем, есть подозрения, что на самом деле новую программу готовят под административную реформу, в частности сокращение районов. Многие социальные объекты будут передавать из районного подчинения в ведение общин. При этом, как заявил Денис Шмыгаль, ни школы, ни больницы "оптимизировать" не будут. А именно этого опасаются на местах.

Схема по электроэнергии

Правительство предприняло очередную попытку избежать кризиса на рынке электроэнергии. Кабмин утвердил постановление об изменении схемы ПСО. Напомним: сейчас госпредпрития "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать большую часть электроэнергии населению по специальным ценам. Что уже усугубило финансовые проблемы на этих предприятиях.

По новому постановлению, им разрешили увеличить долю электроэнергии для рыночной продажи по двухсторонним договорам.

Так, если сейчас "Энергоатом" продает населению 90% своей электроэнергии, то будет только 50%, а остальной сможет торговать на рынке.

Что, по словам Дениса Шмыгаля, позволит "Энергоатому" получить средства на финансирование зарплат и снизит стоимость электроэнергии для бизнеса (себестоимость атомной электроэнергии - всего 60 копеек за киловатт). Также, как отметила министр энергетики Ольга Буславец, новый механизм поможет решить проблему профицита электроэнергии (за счет продажи увеличенных объемов бизнесу).

Впрочем, у Минфина к новому постановлению есть вопросы - в нем недостаточно обоснованы экономические расчеты. Также появились претензии у Минэкономики, которое подозревает схему по продаже электроэнергии отдельным предприятиям по заниженым ценам. Поэтому постановление приняли с доработкой в трехдневный срок, что, собственно, уже стало обычной практикой Кабмина Шмыгаля.

Новый губернатор

Кабмин согласовал кандидатуру претендента на должность губернатора Кировоградской области. Им стал Валерий Мищенко, как он сам представился министрам, "аграрий с Кировоградщины".

Валерий Мищенко является бенефициаром в нескольких компаниях, в том числе ООО "Агрокомплекс" с земельным банком более 5 тысяч гектар. На него записаны также предприятия "Нива", охотничье хозяйство "Плисецкое", "Устиновский зернокомплекс" и другие.

Впрочем, несмотря на обширный предпринимательский опыт, конкретного плана по развитию региона у него, судя по всему, нет. Выступая на Кабмине, он так и не смог обозначить свои приоритеты в новом статусе, заявив лишь, что "нужно разобраться, что уже сделано, сделать выводы и работать дальше". А на уточняющие вопросы премьер-министра (который откровенно пытался его "вытянуть") ответил, что планирует "разобраться с финансовыми потоками - куда они идут и насколько эффективно расходуются".

Интересно, что на вопрос - не является ли его аграрный бизнес своего рода конфликтом интересов при назначении, Мищенко ответил, что он "тоже задавал этот вопрос". "Но мне сказали, что никакого конфликта не будет", - заявил он. И пообещал: чтобы снять все вопросы, уже передает бизнес сыну.

Впрочем, несмотря на то, что кандидат красноречием явно не блистал, Кабмин его единогласно согласовал.

Прикрыли лазейку для автомобилистов

Правительство переписало формулу определения стоимости дорогих авто, с которых платится так называемый налог на роскошь. Таким налогом облагаются машины до пяти лет, стоимость которых составляет более 375 минимальных зарплат.

Попадает ли автомобиль под эту планку сегодня определяют по следующей формуле — цена аналогичной модели в салоне, информация о цене в стране-производителе, стоимость на вторичном рынке, объем двигателя, год выпуска и др. Но в действующей методике точно не указано, как следует считать объем двигателя - в кубических сантиметрах или литрах. А "Госвнешнеинформ", отчеты которого используют в Минэкономики при оценке авто, считает в литрах. И округляет объем, поданный в кубических сантиметрах, в большую сторону.

Это позволило некоторым автовладельцам отбиться от налога. В частности, в прошлом году Винницкий административный окружной суд принял решение в пользу собственника авто, постановив, что в случае разногласий вопрос будет решаться в ползу автовладельца.

Чтобы прикрыть эту лазейку, Кабмин прописал: указывать объем двигателя и в литрах, и в кубических сантиметрах.

Школьные задания

Украинских школьников подтянут по математике и естественным наукам. Как известно, с этими предметами у нас беда. Украинские школьники демонстрируют не лучшие знания по математике, физике и химии на ВНО, да и в международных олимпиадах мы в последние годы занимаем последние места. Что не в последнюю очередь связано с уровнем преподавания.

Чтобы изменить ситуацию, Кабмин принял Концепцию развития STEM-образования (Science, Technology, Engineering and Mathematics — наука, технологии , инженерия, математика). Новый подход будут внедрять на всех этапах школьного образования (начиная с младших классов), а также в профессионально-техническом и высшем образовании. Его станут учитывать также при распределении бюджета на образование.

Таким образом планируется в долгосрочной перспективе укрепить научно-технический потенциал страны.

Концепция предполагает повышение качества обучения по математике и естественным наукам (в том числе, за счет более тщательной подготовки преподавателей и пересмотра их зарплат), улучшение материально-технической базы и обновление учебников.

Программа рассчитана до 2027 года. Она включает отбор учеников со склонностями к точным наукам, формирование у них навыков решения сложных практических задач, обработки большого массива информации, исследовательской работы. Для этого планируется переписать школьные программы по математике и естественным наукам и модернизировать профильные кабинеты.

Главная цель школы - увеличить количество выпускников, которые затем выберут инженерные и технические специальности.

Понятно, что для этого потребуются немалые деньги, но конкретные суммы в концепции не указаны. Отмечается лишь, что финансирование будет идти из государственного и местных бюджетов, а также за счет международной помощи и средств инвесторов.

К слову, будущих ученых и инженеров решили также кормить по-новому. Кабмин утвердил план реформы школьного питания, в частности, сделать его более качественным и здоровым.

Для этого Минздрав должен будет разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов, а Минэкономики и АМКУ - методологию отбора поставщиков для школьных столовых.

Также есть планы по модернизации столовых и мониторингу их работы Госпотребслужбой. При этом указано, что реализация реформы не потребует дополнительных средств из бюджета. Поэтому непонятно, за чей счет смогут разнообразить школьное меню.

Сейчас еду для учеников частично оплачивают местные власти, частично - родители. Но все равно средств выделяется недостаточно, поэтому питание в школах, мягко говоря, не очень хорошее. К тому же на детях зарабатывают поставщики, которые нередко за откаты снабжают пищеблоки не совсем качественными продуктами по завышенным ценам.