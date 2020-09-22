22 сентября церковь чтит мать Богородицы Праведную Анну, которую почитают как покровительницу семьи и матерей.

Значение имени и характер

Анна в переводе с древнееврейского означает "благодать", а также "храбрость". Девушек с этим именем отличает бескомпромиссность и доброта, которые проявляются с детства. С возрастом Анна из ребенка-сорванца становится мудрой и правдолюбивой женщиной. По своей натуре живет не только своими, но и чужими проблемами, часто проявляет жертвенность и милосердие по отношению к окружающим. Это чуткий и отзывчивый человек. Она сдержанна в отношениях с мужчинами.

Анна может стать успешной в медицине, педагогике, финансах, психологии, программировании, бьюти-отрасли. Это добросовестный и преданный своему делу сотрудник.

Кто такая Святая Анна

Праведная Анна - дочь священника Матфана и его жены Марии, которые были потомками царя Давида. Вместе с супругом Иоакимом он жила в Назарете Галилейском. Пара 50 лет не могла иметь детей и претерпевала насмешки до старости, поскольку бездетность считалась позорной. Супруги смиренно молились Богу и всецело доверяли Его воле.

Однажды в большой праздник священник Рувим не захотел принять дары Иоакима из-за его бездетности. Это опечалило старца. Он решил 40 дней молиться в пустыни, чтобы вымолить прощение от своего греха.

Праведная Анна держала пост и тоже горячо молилась о ребенке. Молитвы супругов были услышаны - Ангел возвестил обоих о рождении дочери, которую благословят все люди на земле и через которую будет подарено спасение всему человеческому роду. Так Анне суждено было стать праматерью Иисуса Христа. Девочку назвали Марией, пресвятая Дева родилась в Иерусалиме.

Супругов часто называют "Богоотцами" и предками Спасителя. Иоаким и Анна скончались после того, как привели трехлетнюю Марию в храм.

Открытки с поздравлениями

Аня, желаю самого действенного ангела из всех существующих на земле!

Пусть в День ангела сбываются желания

И надежду дарят небеса.

Окружали чтобы счастье и любовь,

Жизнь хранил чтоб сам Господь!

Анна, от души желаю добра и семейного уюта, нежности и любви. Пусть в жизни и на работе все складывается прекрасно, а каждый новый день мотивирует на новые успехи!

Анечка, желаю быть капитаном корабля под названием Жизнь. Оставаясь у руля, не забывай радоваться морю, по которому идешь. И пусть какими бы штормовыми ни были морские ветра, находи путь к уютному домашнему очагу.

Милая и нежная Анюта, поздравляю с именинами! Желаю всегда получать радость от малого, чтобы стать довольной многим!

Аня, пусть рядом с тобою будут друзья,

И ангел жизнь твою оберегает,

Пусть самой счастливою станет семья,

А улыбка и добрый смех с лица не пропадают.

Аня, с Днем ангела! Лови момент и наслаждайся маленькими радостями жизни! Пусть свет солнца горит в твоей чуткой душе с каждым днем все ярче, освещая путь тебе и твоим близким.

Анечка, пусть маленькие радости твоей жизни сегодня сложатся в большое и всеобъемлющее счастье.

Ганно, бажаю навіть з дрібних радостей сколотити цілком пристойне щастя! З днем янгола тебе, крихітко!

Анюта, оставайся требовательной к себе и людям, будь по-настоящему счастливой и искренне любимой! Преданных друзей и взаимной любви!