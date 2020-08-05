Facebook запускает аналог китайского приложения TikTok, которое скачали около 2 млрд пользователей, на базе своей соцсети Instagram. Сервис получил название Reels и появится уже в этом месяце в более, чем 50 странах мира.

Об этом говорится в заявлении компании Instagram, с среду, 5 августа.

По функционалу Reels похож на TikTok. Редактор позволит создавать 15-секундные видеоролики, настраивать скорость воспроизведения, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео (наподобие функции Duet в TikTok) и применять различные эффекты. Пользователи смогут получать доступ к Reels через новый значок в нижней части экрана в Instagram и публиковать ролики в основной ленте Instagram.

Чтобы создать видео в новом приложении, нужно выбрать барабаны в нижней части камеры Instagram. В левой части экрана вы увидите множество инструментов для творческого редактирования, которые помогут вам создать катушку, в том числе: аудио, эффекты AR, таймер и обратный отсчет, выравнивание и скорость.

Напомним, президент США Дональд Трамп хотел запретить на территории страны приложение TikTok. Он заявил, что оно собирает много данных о пользователе и принадлежит китайской компании. В США и ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, речь идет о китайских законах, обязывающих местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Два дня назад Трамп сделал новое заявление по поводу этого приложения. Он сказал, что работа TikTok в Штатах будет прекращена, если до 15 сентября приложение не продадут американской компании. Также он сообщил, что обсуждал эту проблему с американской компанией Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем.

Отметим, что Microsoft вела переговоры с компанией ByteDance о покупке мобильного TikTok, но после остановила их. Они будут возобновлены после того, как согласуют позиции с Белым домом.