После взрыва в Бейруте под домашний арест заключили всю администрацию порта
После мощного взрыва в порту Бейрута, который убил по меньшей мере сотню людей и разрушил половину зданий в городе, власти Ливана распорядились взять под домашний арест всю администрацию местного порта. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".
"Вся администрация бейрутского порта помещена под домашний арест", - говорится в сообщении.
Напомним, что по данным первоначального расследования, к масштабной трагедии привела халатность при хранении аммиачной селитры.
Ранее "Страна" писала о том, что взрыв в Бейруте оставил без жилья 300 тысяч людей, ущерб может составить до $5 миллиардов.
Также мы сообщали, что украинские дипломаты не пострадали при взрыве в Бейруте, но в МИД сообщили, что среди пострадавших от взрыва все же есть украинцы.
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