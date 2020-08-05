После мощного взрыва в порту Бейрута, который убил по меньшей мере сотню людей и разрушил половину зданий в городе, власти Ливана распорядились взять под домашний арест всю администрацию местного порта. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Вся администрация бейрутского порта помещена под домашний арест", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным первоначального расследования, к масштабной трагедии привела халатность при хранении аммиачной селитры.

Ранее "Страна" писала о том, что взрыв в Бейруте оставил без жилья 300 тысяч людей, ущерб может составить до $5 миллиардов.

Также мы сообщали, что украинские дипломаты не пострадали при взрыве в Бейруте, но в МИД сообщили, что среди пострадавших от взрыва все же есть украинцы.