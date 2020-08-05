Адаптивный график питания и температурный скрининг. По каким правилам работают детские лагеря в Украине
Минздрав поделился рекомендациями, которые помогут сотрудникам детских лагерей организовать свою работу в условиях коронавирусной эпидемии в стране.
Соответствующую инфографику ведомство опубликовало в среду, 5 августа.
"С 1 августа в Украине разрешена работа детских оздоровительных лагерей на территориях с «зелеными» и «желтыми» уровнями эпидемической опасности. Однако для безопасности детей их перевозка в оздоровительное учреждение и пребывания на его территории должны соответствовать определенным правилам", - отметил Минздрав.
Так, министерство подготовило правила перевозки детей в лагерь:
- Перевозка детей в заведение разрешается организованными группами или родителями в собственном авто
- Необходимо проводить температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке
- При перевозке необходимо обеспечить дистанцию между водителем и пассажирами не менее 1 метра или наличие физических барьеров
- Водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках
- При перевозке железнодорожным транспортом, запрещается присутствие в вагоне посторонних лиц
- Также необходима влажная уборка с дезинфицирующим средством перед каждым рейсом
Также Минздрав определил условия приема детей и их пребывания в учреждении:
- Рекомендуется принимать детей, проживающих в пределах региона
- Принимать детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079)
- Проводить температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания 3 раза в день
- В заведение не допускаются дети, у которых повышенная температура
- При повышенной температуре у ребенка в учреждении, он подлежит изоляции и госпитализации
- Владелец заведения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным коронавирусом, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции
- Работа сотрудников заведения организуется вахтовым методом в пределах одной смены
- Доступ на территорию заведения работников разрешается только в масках
- Родители в заведение не допускаются
- Также запрещается использовать тканевые полотенца и мягкие игрушки
- Запрещается проводить массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц
- Также рекомендуется ограничение количества детей в отрядах до 15 человек
- Адаптивный график питания детей
- Также нужно ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и те, которые предусматривают физический контакт между детьми
- Размещать детей в комнатах нужно из расчета 1 ребенок на 5 м кв. и обеспечить дистанцию в полтора метра
Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа при этом поделив страну на четыре зоны в зависимости от степени распространения инфекции: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Ранее мы писали, что детские лагеря в регионах, которые находятся в "оранжевой" и "красной" зонах, не смогут принимать детей.