Минздрав поделился правилами перевозки и приема детей в детские лагеря в этом году. Фото: Flickr

Минздрав поделился рекомендациями, которые помогут сотрудникам детских лагерей организовать свою работу в условиях коронавирусной эпидемии в стране.

Соответствующую инфографику ведомство опубликовало в среду, 5 августа.

"С 1 августа в Украине разрешена работа детских оздоровительных лагерей на территориях с «зелеными» и «желтыми» уровнями эпидемической опасности. Однако для безопасности детей их перевозка в оздоровительное учреждение и пребывания на его территории должны соответствовать определенным правилам", - отметил Минздрав.

Так, министерство подготовило правила перевозки детей в лагерь:

  • Перевозка детей в заведение разрешается организованными группами или родителями в собственном авто
  • Необходимо проводить температурный скрининг работников, детей и сопровождающих лиц при перевозке
  • При перевозке необходимо обеспечить дистанцию ​​между водителем и пассажирами не менее 1 метра или наличие физических барьеров
  • Водитель транспортного средства и сопровождающие лица должны находиться в масках
  • При перевозке железнодорожным транспортом, запрещается присутствие в вагоне посторонних лиц
  • Также необходима влажная уборка с дезинфицирующим средством перед каждым рейсом

Также Минздрав определил условия приема детей и их пребывания в учреждении:

  • Рекомендуется принимать детей, проживающих в пределах региона
  • Принимать детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079)
  • Проводить температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания 3 раза в день
  • В заведение не допускаются дети, у которых повышенная температура
  • При повышенной температуре у ребенка в учреждении, он подлежит изоляции и госпитализации
  • Владелец заведения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным коронавирусом, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции
  • Работа сотрудников заведения организуется вахтовым методом в пределах одной смены
  • Доступ на территорию заведения работников разрешается только в масках
  • Родители в заведение не допускаются
  • Также запрещается использовать тканевые полотенца и мягкие игрушки
  • Запрещается проводить массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц
  • Также рекомендуется ограничение количества детей в отрядах до 15 человек
  • Адаптивный график питания детей
  • Также нужно ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и те, которые предусматривают физический контакт между детьми
  • Размещать детей в комнатах нужно из расчета 1 ребенок на 5 м кв. и обеспечить дистанцию ​​в полтора метра

Адаптивный график питания и температурный скрининг. По каким правилам работают детские лагеря в Украине. Инфографика: Минздрав

Напомним, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа при этом поделив страну на четыре зоны в зависимости от степени распространения инфекции: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Ранее мы писали, что детские лагеря в регионах, которые находятся в "оранжевой" и "красной" зонах, не смогут принимать детей.

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