В среду, 5 августа, президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", предусматривающий ограничение иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.

Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

Парламент страны принял соответствующий закон еще 16 июля. В соответствии с ним, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только исключительно на основании межгосударственного договора.

Ранее председатель Национальной комиссия по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает информационной и языковой безопасности страны, пишет "Интерфакс".

"Насколько иностранные вещатели со своей повесткой - не важно, американские, российские, китайские или французские - влияют на информационную и языковую безопасность, можете сами составить мнение. Насколько это содействует нашей языковой безопасности, когда из 400 программ в кабельных сетях Армении около 320 транслируются на иностранных языках?", - заявлял Акопян.

По его словам, Роскомнадзор согласился подписать с армянской комиссией меморандум по этому вопросу. Он заявлял также, что Национальная комиссия по телевидению и радио Армении не занимает антироссийскую позицию.

В Армении транслируются российский Первый канал, РТР Планета, "Россия". "Культура" и МИР.

Напомним, больше половины украинцев не поддерживает запрет российских сайтов и каналов.

Также мы писали, что в феврале Нацсовет по телевидению запретил в Украине трансляцию еще трех российских телеканалов: "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк".