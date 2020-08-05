Пожар, который привел к мощнейшему взрыву в порту Бейрута, вспыхнул на 9-м складе, а затем перекинулся на 12-й - именно там хранилась аммиачная селитра. Первые результаты начального расследования показали, что причиной масштабной трагедии в Ливане стало бездействие и халатность при хранении взрывоопасных материалов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальный источник.

По данным агентства, вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала. Также издание располагает информацией, что за 6 месяцев до взрыва было сделано предупреждение о том, что подобное хранение этих веществ закончится трагедией.

По словам гендиректора ливанской таможни, его ведомвство отправило в судебные органы шесть документов, чтобы переместить селитру, но так и не получило от них ответа.

В 2016 и 2017 годах ливанская таможня просила через суд морскую администрация переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, взрыв, который привел к гибели по меньшей мере сотни человек и разрушил половину Бейрута, прогремел во вторник, 4 августа.

Также мы сообщали, что взрыв в Бейруте оставил без жилья 300 тысяч людей, ущерб может составить до $5 миллиардов.